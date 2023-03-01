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Сегодня, 17:50

Стало известно, как судья Серра оскорбил Моуринью в матче «Кремонезе» — «Рома»

Руслан Минаев
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Стали известны детали конфликта главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью с четвертым арбитром Марко Серрой в матче с «Кремонезе» (1:2) в 24-м туре чемпионата Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после того, как португальский специалист потребовал у Серры объяснений, почему игрок «Кремонезе» Франк Тсаджу не наказан за подкат к футболисту «Ромы» Марашу Кумбулле, арбитр сказал ему «Не лезь не в свое дело». Это вызвало яростную реакцию у Моуринью, за что он получил красную карточку. После удаления Серра добавил: «Все считают тебя м******. Иди домой».

Ранее стало известно, что Федерация футбола Италии расследование эпизода.

После игры Моуринью дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитров и вход в судейскую комнату.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Кремонезе
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
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Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров и вход в судейскую комнату
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 - : -
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 - : -
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 - : -
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
5.03 14:30
Специя – Верона
 - : -
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 - : -
5.03 20:00
Интер – Лечче
 - : -
5.03 22:45
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