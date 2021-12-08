Стало известно имя исполняющего обязанности главного тренера «Удинезе»

К матчу 17-го тура чемпионата Италии против «Милана» «Удинезе» будет готовить Габриэлле Чиофи. Он стал исполняющим обязанности главного тренера, сообщает сайт клуба.

Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele #Cioffi che diriger? la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan.

A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l'Udinese Calcio. pic.twitter.com/Y9pWWcJXoH — Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 8, 2021

Ранее «Удинезе» объявил об увольнении Луки Готти с поста главного тренера команды.

После 16 туров чемпионата Италии-2021/22 команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 16 очками.

46-летний Чиоффи пришел в команду из Удинезе в 2020 году. Он не работал с серьезными клубами в качестве главного тренера.