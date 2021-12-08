Стало известно имя исполняющего обязанности главного тренера «Удинезе»
14:21
К матчу 17-го тура чемпионата Италии против «Милана» «Удинезе» будет готовить Габриэлле Чиофи. Он стал исполняющим обязанности главного тренера, сообщает сайт клуба.
Ранее «Удинезе» объявил об увольнении Луки Готти с поста главного тренера команды.
После 16 туров чемпионата Италии-2021/22 команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 16 очками.
46-летний Чиоффи пришел в команду из Удинезе в 2020 году. Он не работал с серьезными клубами в качестве главного тренера.
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