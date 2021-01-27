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Стало известно, что Ибрагимович и Лукаку сказали друг другу

01:26
Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. Фото Twitter
Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. Фото Twitter
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Издание Tuttomercatoweb опубликовало информацию о том, что сказали друг другу во время матча 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (2:1) форварды команд Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. В первом тайме у них произошел конфликт.

По данным источника, швед сказал бельгийцу: «Иди делай свое вуду дерьмо ты, маленький ослик». После этого Лукаку разозлился и закричал: «Пошел ты на *** и твоя жена, хочешь поговорить о моей маме?»

Во втором тайме Ибрагимович был удален. Лукаку забил гол с пенальти.

Интер — Милан

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