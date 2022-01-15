Стали известны условия трансфера Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшее время перейдет «Дженоа». Клуб из Генуи возьмет игрока в аренду до конца сезона. За это «Дженоа» заплатит «Аталанте» 2,5 миллиона евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

Также у клуба из Генуи будет опция выкупа игрока. Сумма сделки в таком случае составит 8 миллионов евро.

26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива».

В сезоне-2021/22 он принял участие в 14 матчах «Аталанты», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.