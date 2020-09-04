Стали известны условия контракта Миранчука с «Аталантой»
Издание Tuttomercatoweb выяснило детали контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой».
? La firma di #Miranchuk con l'#Atalanta. 4 anni + 1 e 2 pi? bonus al giocatore. @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/3dOhrJ3p71— Marco Conterio (@marcoconterio) September 4, 2020
Издание Tuttomercatoweb выяснило детали контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой». Ранее футболист перешел из «Локомотива».
Журналист Tuttomercatoweb Марко Контерио сообщил, что контракт заключен по схеме 4+1. Также указано, что зарплата игрока составит 2 миллиона евро в год + бонусы. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок будет зарабатывать 1,7 миллиона евро.
Сумма сделки оценивается в 14,5 миллиона евро. 24-летний россиянин в текущем сезоне провел пять матчей за «Локомотив» и забил два мяча при одной голевой передаче.