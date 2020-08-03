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Стали известны сроки проведения следующего сезона серии А

21:58
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters

Сезон-2020/21 в чемпионате Италии стартует 19 сентября и закончится 23 мая, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу серии А.

«Совет лиги единогласно постановил, что новый сезон начнется в выходные 19 сентября, — приводит текст заявления пресс-службы серии А Football Italia. — Решение было принято после одобрения большинством клубов».

Предыдущий сезон в Италии завершился 2 августа.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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