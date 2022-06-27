Стали известны доходы итальянских клубов от ТВ. Лидеры — «Интер», «Ювентус» и «Милан»
«Интер» заработал больше всех на телетрансляции по итогам сезона-2021/22 чемпионата Италии
Стали известны доходы итальянских клубов от телевизионных трансляций по итогам сезона-2021/22.
По данным La Gazzetta dello Sport, больше остальных в чемпионате Италии заработал «Интер» — 84, 2 миллиона евро. Второй — «Ювентус» с 77,9 миллиона евро. Действующий чемпион Италии «Милан» расположился на третьем месте с 77,8 миллиона.
Следом идут «Наполи» (68,5 миллиона) и «Рома» (64,1 миллиона евро).
Положение команд
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Хоккей
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2
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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|0-0
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5
|Лацио
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|0-0
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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|0-0
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0
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|0-0
|0
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16
|Специя
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
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20
|Монца
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|0
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
|- : -
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