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Стали известны доходы итальянских клубов от ТВ. Лидеры — «Интер», «Ювентус» и «Милан»

«Интер» заработал больше всех на телетрансляции по итогам сезона-2021/22 чемпионата Италии
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Стали известны доходы итальянских клубов от телевизионных трансляций по итогам сезона-2021/22.

По данным La Gazzetta dello Sport, больше остальных в чемпионате Италии заработал «Интер» — 84, 2 миллиона евро. Второй — «Ювентус» с 77,9 миллиона евро. Действующий чемпион Италии «Милан» расположился на третьем месте с 77,8 миллиона.

Следом идут «Наполи» (68,5 миллиона) и «Рома» (64,1 миллиона евро).

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10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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14.08 00:00
Милан – Удинезе
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14.08 00:00
Фиорентина – Кремонезе
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14.08 00:00
Ювентус – Сассуоло
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14.08 00:00
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 00:00
Лечче – Интер
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14.08 00:00
Монца – Торино
 - : -
14.08 00:00
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 00:00
Сампдория – Аталанта
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14.08 00:00
Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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