«Интер» заработал больше всех на телетрансляции по итогам сезона-2021/22 чемпионата Италии

Стали известны доходы итальянских клубов от телевизионных трансляций по итогам сезона-2021/22.

По данным La Gazzetta dello Sport, больше остальных в чемпионате Италии заработал «Интер» — 84, 2 миллиона евро. Второй — «Ювентус» с 77,9 миллиона евро. Действующий чемпион Италии «Милан» расположился на третьем месте с 77,8 миллиона.

Следом идут «Наполи» (68,5 миллиона) и «Рома» (64,1 миллиона евро).