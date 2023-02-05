Стали известны детали возможного контракта Дзаньоло с «Галатасараем»

«Галатасарай» готов выкупить у «Ромы» полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Николо Скира.

Турецкий клуб предлагает 23-летнему игроку контракт до 2027 года. Зарплата Дзаньоло может составить 3 миллиона евро за сезон.

Игрок согласен на такие условия, но хочет включить в договор пункт об отступных в размере 25-30 миллионов евро.

Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.