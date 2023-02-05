Стали известны детали возможного контракта Дзаньоло с «Галатасараем»
«Галатасарай» готов выкупить у «Ромы» полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Николо Скира.
Турецкий клуб предлагает 23-летнему игроку контракт до 2027 года. Зарплата Дзаньоло может составить 3 миллиона евро за сезон.
Игрок согласен на такие условия, но хочет включить в договор пункт об отступных в размере 25-30 миллионов евро.
Действующее соглашение итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|21
|18
|2
|1
|51-15
|56
|
2
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|
3
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
5
|Аталанта
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|
6
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
7
|Торино
|21
|8
|6
|7
|22-22
|30
|
8
|Болонья
|21
|8
|5
|8
|28-31
|29
|
9
|Удинезе
|21
|7
|8
|6
|28-23
|29
|
10
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|0 : 2
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|2 : 0
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|1 : 0
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|1 : 0
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|16
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|11
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|19
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|13
|1
|0
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