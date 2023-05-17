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Стали известны детали травмы хавбека «Интера» Мхитаряна

Виталий Косик
Корреспондент
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Стали известны детали повреждения полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна. Футболист был заменен из-за травмы в первом тайме ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

По информации издания La Gazzetta dello Sport, полузащитник повредил четырехглавую мышцу левого бедра.

Сообщается, что хавбек пропустит матч против «Наполи» в серии А, который состоится 21 мая.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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