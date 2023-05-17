Стали известны детали травмы хавбека «Интера» Мхитаряна

Стали известны детали повреждения полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна. Футболист был заменен из-за травмы в первом тайме ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

По информации издания La Gazzetta dello Sport, полузащитник повредил четырехглавую мышцу левого бедра.

Сообщается, что хавбек пропустит матч против «Наполи» в серии А, который состоится 21 мая.