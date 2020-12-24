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Стала известна сумма, за которую «Наполи» может расстаться с Фабианом Руисом

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«Наполи» готов выслушать предложения по полузащитнику Фабиану Руису, сообщает Calciomercato.

По информации источника, неаполитанцы согласны расстаться с 24-летним испанцем, если получат предложение в размере 50 миллионов евро. Сообщается, что футболистом интересуются «Эвертон», «ПСЖ», «Реал» и «Барселона».

В сезоне-2020/21 Руис провел 18 матчей за «Наполи», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.

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