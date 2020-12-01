Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны уже к ближайшей игре

Стадион «Наполи» «Сан-Паоло» будет переименован в честь Диего Марадоны уже к ближайшей игре, сообщает tuttonapoli.net со ссылкой на мэра Неаполя Луиджи де Маджистриса. По его словам, в пятницу совет города утвердит решение.

«Наполи» ближайший матч дома проведет 10 декабря против «Реал Сосьедад» в групповом турнире Лиги Европы.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В «Наполи» он провел самый успешный отрезок карьеры: дважды выиграл чемпионат Италии, взял Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА в период с 1984 по 1991 год.