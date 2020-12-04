Стадион «Наполи» переименован в честь Диего Марадоны

Городские власти Неаполя приняли решение переименовать домашний стадион «Наполи» в честь аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Football Italia.

За постановление проголосовали все члены местного муниципалитета. Свой следующий домашний матч «Наполи» проведет в 11-м туре серии А против «Сампдории» 12 декабря.

Легенда «Наполи» Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.