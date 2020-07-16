Срок дисквалификации защитника «Лацио» за укус соперника уменьшен на одну игру

Дисциплинарный комитет Итальянской федерации футбола рассмотрел апелляцию «Лацио» на четырехматчевую дисквалификацию защитника команды Патрисио Габаррона. Срок наказания футболиста сокращен до трех встреч, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Габаррон во время матча серии А укусил футболиста «Лечче» Джулио Донати, за что изначально получил дисквалификацию на четыре игры. Также футболист был оштрафован на 10 тысяч евро. После апелляции эта сумма увеличилась до 20 тысяч.

Таким образом, футболист сможет помочь своей команде в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Кальяри».