Спортивный директор «Ювентуса»: «Ведем переговоры с Манджукичем, чтобы найти лучшее решение»
12:28
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи — о будущем нападающего команды Марио Манджукича.
— Мы ведем переговоры с Манджукичем, чтобы найти лучшее решение, — сказал Паратичи в интервью Sky Sport Italia. — Мы готовы к любому варианту, останется ли он у нас или же уйдет. Мы ведем консультации, чтобы найти лучший выход для обоих сторон.
33-летний футболист в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус».
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