Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Спортивный директор «Ювентуса»: «Ведем переговоры с Манджукичем, чтобы найти лучшее решение»

12:28
Теги:

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи — о будущем нападающего команды Марио Манджукича.

— Мы ведем переговоры с Манджукичем, чтобы найти лучшее решение, — сказал Паратичи в интервью Sky Sport Italia. — Мы готовы к любому варианту, останется ли он у нас или же уйдет. Мы ведем консультации, чтобы найти лучший выход для обоих сторон.

33-летний футболист в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус».

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир