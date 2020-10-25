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Спортивный директор «Ювентуса» сообщил, что ведет переговоры по новому контракту с Дибалой

25 октября 2020, 23:12
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что ведет переговоры по продлению контракта с нападающим команды, Пауло Дибалой.

— Мы обсуждаем с ним новый контракт, конечно, мы заинтересованы в продлении, — приводит Sky Sports Italia слова Паратичи. — У нас был сложный период из-за того, что мы были заперты в отеле на 2 недели из-за коронавируса, было нельзя проводить встречи, но мы вели переговоры.

В сезоне-2020/21 Дибала провел за «Ювентус» 1 матч и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт 26-летнего аргентинца действует до конца июня 2022 года.

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