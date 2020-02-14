Спортивный директор «Ювентуса»: «Роналду точно останется, а Дибала может стать нашим Месси»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал будущее двух лидеров команды, Криштиану Роналду и Пауло Дибалы.

— Роналду точно останется, здесь сомнений нет, — цитирует Паратичи сайт Джанлуки Ди Марцио. — Будущее Пауло Дибалы? Мы много в него вложили и довольны тем, как он отплачивает нам своими выступлениями. Рады, что он играет за нас и надеемся, что он сможет стать нашим Месси.

В сезоне-2019/20 26-летний Дибала забил 11 голов и отдал 11 результативных передач в 30 матчах за «Ювентус». На счету 35-летнего Роналду 24 забитых мяча и 3 голевых паса в 29 встречах за «старую синьору».