Спортивный директор «Ювентуса» рассказал о возможной продаже Дибалы

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался на тему возможного отъезда в другую команду нападающего Пауло Дибалы.

— Мы внимательно следим за всеми перипетиями трансферного рынка, в том числе мониторим ситуацию по Дибале. Переходы и уходы — часть футбольного процесса. Важно, чтобы команда в результате изменений не ослабевала, — приводит слова Паратичи Marca.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 13 матчей, в котором забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.