Спортивный директор «Ювентуса» рассказал о возможной продаже Дибалы
20:22
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался на тему возможного отъезда в другую команду нападающего Пауло Дибалы.
— Мы внимательно следим за всеми перипетиями трансферного рынка, в том числе мониторим ситуацию по Дибале. Переходы и уходы — часть футбольного процесса. Важно, чтобы команда в результате изменений не ослабевала, — приводит слова Паратичи Marca.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 13 матчей, в котором забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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