Спортивный директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду и трансферных планах: Миранчука зимой не будет?

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал итоги вручения награды «Золотой мяч» и рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду в туринском клубе.

Обладателем «Золотого мяча» 2019-го стал капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси, Роналду занял третье место в голосовании.

— Мы считаем, что Роналду заслужил «Золотой мяч» в этом году, — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia. — Без сомнений, Криштиану останется в «Ювентусе» в следующем сезоне. Он хочет выиграть еще один «Золотой мяч» уже в составе нашей команды, и мы его поддерживаем.

Зимой у нас нет планов кого-то покупать или продавать. Исключение: Марио Манджукич, наверное.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук привлек внимание «Ювентуса» после матчей отборочного турнира Лиги чемпионов. Туринцы рассматривают возможность приобретения российского хавбека.

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