Спортивный директор "Ювентуса" рассказал, как вел переговоры по Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, как вел переговоры о подписании нападающего Криштиану Роналду. Португалец прошлым летом перешел в "Ювентус" из "Реала".

– Когда мы играли в Мадриде в Лиге чемпионов, ко мне пришел поговорить агент Роналду Жорже Мендеш, – цитирует Gazzetta dello Sport Паратичи. – Мы с ним обычно болтаем. И я сказал ему: "Криштиану забивает невероятные голы". Он посмотрел на меня и ответил: "Вы не поверите, но Роналду говорил, что если и уйдет из "Реала", то ему хотелось бы оказаться в "Ювентусе". Это не так странно, как кажется. Потом поговорим".

Я думал, что это была шутка. Мы встретились потом с Мендешем в аэропорту, чтобы обсудить трансфер Канселу, что не заняло много времени. Мендеш дал понять, что он настроен серьезно, напомнив про разговор о Роналду. Он сказал, что Криштиану уезжает из Мадрида. Сказал, что Роналду играл за "МЮ", за "Реал", только за великие команды, с которыми брал титулы. И отметил, что он не играл в Италии, поэтому хотел бы перейти в "Ювентус", чтобы взять там трофей. Жорже сказал: "Вот такая зарплата, вот такая стоимость трансфера". Я попросил у него несколько дней, чтобы подумать.