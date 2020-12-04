Спортивный директор «Ювентуса» попал под следствие в связи с «делом Суареса»

Спортивный директор «Ювентус» Фабио Паратичи попал под следствие по делу о получении итальянского гражданства уругвайским футболистом Луисом Суаресом, информирует пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что Суарес, который выступает за «Атлетико», сдал фиктивный экзамен по итальянскому языку в университете для иностранцев Перуджи. Руководство образовательного учреждения отстранено на восемь месяцев за организацию обмана.

Это произошло летом, когда уругваец должен был перейти в «Ювентус». Для перехода футболист хотел получить гражданство Италии, что требовало знание языка. Следователи выяснили, что был сговор, а Суарес заранее знал, какие вопросы получит на экзамене 17 сентября.

«Ювентус» уверен, что Паратичи ни в чем не виновен, и что следствие это обязательно выяснит.

Добавим, что Суарес должен был получить паспорт Европейского союза, так как клуб уже заполнил квоту игроков, не имеющих гражданства ЕС. Его жена — итальянка, поэтому уругваец расчитывал на итальянский паспорт.