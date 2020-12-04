Спортивный директор «Ювентуса» попал под следствие в связи с «делом Суареса»
Спортивный директор «Ювентус» Фабио Паратичи попал под следствие по делу о получении итальянского гражданства уругвайским футболистом Луисом Суаресом, информирует пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что Суарес, который выступает за «Атлетико», сдал фиктивный экзамен по итальянскому языку в университете для иностранцев Перуджи. Руководство образовательного учреждения отстранено на восемь месяцев за организацию обмана.
Это произошло летом, когда уругваец должен был перейти в «Ювентус». Для перехода футболист хотел получить гражданство Италии, что требовало знание языка. Следователи выяснили, что был сговор, а Суарес заранее знал, какие вопросы получит на экзамене 17 сентября.
«Ювентус» уверен, что Паратичи ни в чем не виновен, и что следствие это обязательно выяснит.
Добавим, что Суарес должен был получить паспорт Европейского союза, так как клуб уже заполнил квоту игроков, не имеющих гражданства ЕС. Его жена — итальянка, поэтому уругваец расчитывал на итальянский паспорт.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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