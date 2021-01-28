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Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о новом контракте для Буффона

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Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters
Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о возможности продления контракта с голкипером Джанлуиджи Буффоном.

«Джиджи — необыкновенный человек, в «Ювентусе» он как у себя дома. Вопрос с контрактом мы спокойно рассмотрим в подходящий момент», — сказал Паратичи RAI Sport.

В четверг, 28 января, Джанлуиджи Буффон отмечает свой 43-й день рождения. В СМИ появилась информация о том, что голкипер чувствует себя в хорошей форме, и клуб может предложить ему контракт еще на один сезон.

В текущем сезоне Буффон провел шесть матчей за «Ювентус», пропустил четыре мяча и трижды отыграл «на ноль».

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