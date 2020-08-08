Спортивный директор «Ювентуса» может лишиться своей должности

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может быть уволен со своей должности, сообщает Sky Sport Italia.

Президент клуба Андреа Аньелли недоволен тем, что именно Паратичи и вице-президент Павел Недвед настаивали на приглашение на пост главного тренера туринцев Маурицио Сарри, который сегодня был уволен.

Накануне «Ювентус» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с «Лиона» (2:1 в Турине, общий счет — 2:2, французский клуб прошел в четвертьфинал по голам на выезде).

Сарри с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии и уступил в финале Кубка «Наполи».