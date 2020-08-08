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Спортивный директор «Ювентуса» может лишиться своей должности

16:07
Фабио Паратичи. Фото AFP
Фабио Паратичи. Фото AFP
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может быть уволен со своей должности, сообщает Sky Sport Italia.

Президент клуба Андреа Аньелли недоволен тем, что именно Паратичи и вице-президент Павел Недвед настаивали на приглашение на пост главного тренера туринцев Маурицио Сарри, который сегодня был уволен.

Накануне «Ювентус» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с «Лиона» (2:1 в Турине, общий счет — 2:2, французский клуб прошел в четвертьфинал по голам на выезде).

Сарри с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии и уступил в финале Кубка «Наполи».

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