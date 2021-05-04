Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Спортивный директор «Ювентуса» избежал наказания за споры с арбитром

18:12
Теги:

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи не столкнется с какими-либо санкциями за споры с арбитром во время матча 34-го тура итальянского чемпионата против «Удинезе» (2:1), сообщает Football Italia.

Ранее спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино обвинил Фабио Паратичи в давлении на арбитра.

А вот тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил штраф в размере 5 тысяч евро за свою реакцию на назначенный пенальти. Наставник бергамасков ударил ногой по стулу и оскорбил команду «Сассуоло».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В КХЛ продолжается драка за игроков, хотя рынок почти пуст
Таблица переходов КХЛ: три клуба «Востока» бьются за Кагарлицкого
«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз «СЭ» на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов
В Ярославле фанаты идут войной на вылетающий из ФНЛ «Шинник» и главного тренера

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд