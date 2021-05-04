Спортивный директор «Ювентуса» избежал наказания за споры с арбитром

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи не столкнется с какими-либо санкциями за споры с арбитром во время матча 34-го тура итальянского чемпионата против «Удинезе» (2:1), сообщает Football Italia.

Ранее спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино обвинил Фабио Паратичи в давлении на арбитра.

А вот тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил штраф в размере 5 тысяч евро за свою реакцию на назначенный пенальти. Наставник бергамасков ударил ногой по стулу и оскорбил команду «Сассуоло».