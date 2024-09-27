Спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли считает, что клуб продлит контракт с Влаховичем
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мнением об игре форварда Душана Влаховича.
«У Влаховича все еще есть важные перспективы и огромный потенциал. Мы заключим новый контракт с Душаном, я уверен», — приводит слова Джунтоли Corriere della Sport.
Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В текущем сезоне 24-летний серб провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|5
|3
|2
|0
|8-5
|11
|
2
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
3
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|7-7
|10
|
4
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
5
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
6
|Милан
|5
|2
|2
|1
|11-7
|8
|
7
|Интер
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|
8
|Лацио
|5
|2
|1
|2
|9-8
|7
|
9
|Аталанта
|5
|2
|0
|3
|10-11
|6
|
10
|Рома
|5
|1
|3
|1
|5-3
|6
|
11
|Верона
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|
12
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|
13
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
15
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
16
|Комо
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
17
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
18
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
19
|Монца
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|- : -
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|- : -
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|- : -
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|- : -
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|3
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
Новости