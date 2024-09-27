Спортивный директор «Ювентуса» Джунтоли считает, что клуб продлит контракт с Влаховичем

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мнением об игре форварда Душана Влаховича.

«У Влаховича все еще есть важные перспективы и огромный потенциал. Мы заключим новый контракт с Душаном, я уверен», — приводит слова Джунтоли Corriere della Sport.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В текущем сезоне 24-летний серб провел 6 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.