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Спортивный директор «Торино» сообщил, что клуб не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК Торино

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о деталях аренды полузащитника Алексея Миранучка у «Аталанты».

«Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договоренность о сумме возможного выкупа, но все будет решаться следующим летом. У Алексея все хорошо, мы в него верим», — приводит слова Ваньяти Sport24.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за команду 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в серии А, набрав 50 очкав в 38 матчах, «Аталанта» стала восьмой (59 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-13-sportdirektor-torino-my-ne-obyazany-vykupat-miranchuka-u-atalanty-po-okonchanii-yego-arendy?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Алексей Миранчук
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