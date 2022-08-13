Спортивный директор «Торино» сообщил, что клуб не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о деталях аренды полузащитника Алексея Миранучка у «Аталанты».

«Мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды, таких условий нет. Есть договоренность о сумме возможного выкупа, но все будет решаться следующим летом. У Алексея все хорошо, мы в него верим», — приводит слова Ваньяти Sport24.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за команду 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в серии А, набрав 50 очкав в 38 матчах, «Аталанта» стала восьмой (59 очков).