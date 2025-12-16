Футбол
16 декабря, 00:32

Спортивный директор «Ромы» Массара о Фергюсоне: «Говорить о подписании полноценного контракта еще рано»

Павел Лопатко

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара прокомментировал информацию о возможном подписании полноценного контракта с нападающим Эваном Фергюсоном.

«Говорить об этом еще очень рано. Мы рады, что у Эвана все хорошо, он возвращается к тому уровню, который мы в нем знали. Его сдерживали некоторые проблемы с физической готовностью, поэтому ему нужна стабильность. В матче с «Селтиком» он выступил очень хорошо, и мы надеемся, что сегодня вечером [«Комо»] он повторит эту игру», — цитирует Массару Sky Sport.

21-летний ирландец арендован «Ромой» из «Брайтона» до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 15 матчах во всех турнирах нападающий забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

