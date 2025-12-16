Спортивный директор «Ромы» Массара о Фергюсоне: «Говорить о подписании полноценного контракта еще рано»
Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара прокомментировал информацию о возможном подписании полноценного контракта с нападающим Эваном Фергюсоном.
«Говорить об этом еще очень рано. Мы рады, что у Эвана все хорошо, он возвращается к тому уровню, который мы в нем знали. Его сдерживали некоторые проблемы с физической готовностью, поэтому ему нужна стабильность. В матче с «Селтиком» он выступил очень хорошо, и мы надеемся, что сегодня вечером [«Комо»] он повторит эту игру», — цитирует Массару Sky Sport.
21-летний ирландец арендован «Ромой» из «Брайтона» до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 15 матчах во всех турнирах нападающий забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|15
|11
|0
|4
|34-14
|33
|
2
|Милан
|15
|9
|5
|1
|24-13
|32
|
3
|Наполи
|15
|10
|1
|4
|22-13
|31
|
4
|Рома
|15
|10
|0
|5
|16-8
|30
|
5
|Ювентус
|15
|7
|5
|3
|19-14
|26
|
6
|Болонья
|15
|7
|4
|4
|23-13
|25
|
7
|Комо
|15
|6
|6
|3
|19-12
|24
|
8
|Лацио
|15
|6
|4
|5
|17-11
|22
|
9
|Сассуоло
|15
|6
|3
|6
|21-19
|21
|
10
|Удинезе
|15
|6
|3
|6
|16-22
|21
|
11
|Кремонезе
|15
|5
|5
|5
|18-18
|20
|
12
|Аталанта
|15
|4
|7
|4
|19-18
|19
|
13
|Торино
|15
|4
|5
|6
|15-26
|17
|
14
|Лечче
|15
|4
|4
|7
|11-19
|16
|
15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15-21
|14
|
16
|Дженоа
|15
|3
|5
|7
|16-23
|14
|
17
|Парма
|15
|3
|5
|7
|10-18
|14
|
18
|Верона
|15
|2
|6
|7
|13-22
|12
|
19
|Пиза
|15
|1
|7
|7
|10-20
|10
|
20
|Фиорентина
|15
|0
|6
|9
|12-26
|6
|20.12
|20:00
|Лацио – Кремонезе
|- : -
|20.12
|22:45
|Ювентус – Рома
|- : -
|21.12
|14:30
|Кальяри – Пиза
|- : -
|21.12
|17:00
|Сассуоло – Торино
|- : -
|21.12
|20:00
|Фиорентина – Удинезе
|- : -
|21.12
|22:45
|Дженоа – Аталанта
|- : -
|14.01
|20:30
|Наполи – Парма
|- : -
|14.01
|22:45
|Интер – Лечче
|- : -
|15.01
|20:30
|Верона – Болонья
|- : -
|15.01
|22:45
|Комо – Милан
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|5
|
|
Николас Пас
Комо
|5
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|13
|1
|4
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|14
|1
|3
|
|
Мариано Троило
Парма
|5
|1
|2