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Спортивный директор «Наполи» рассказал о переговорах по новому контракту с Гаттузо

10:37
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что клуб планирует продлить контракт с главным тренером команды, Дженнаро Гаттузо.

— Я уверен, что Гаттузо планирует развивать команду, и не делит футболистов на основных и запасных, а видит в них единое целое, — приводит Sky Italia слова Джунтоли. — Новый контракт для Дженнаро? Как говорится, нет дыма без огня. Когда стороны достигнут соглашения, мы объявим об этом.

Нынешний контракт Гаттузо с «Наполи» действует до конца сезона-2020/21.

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