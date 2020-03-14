Спортивный директор «Лацио» считает, что стоит перенести чемпионат Европы-2020

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре считает, что стоит перенести чемпионат Европы-2020 ради того, чтобы клубы сумели доиграть регулярные чемпионаты.

— Серия А не могла продолжаться в таких условиях, — цитирует функционера Corriere dello Sport. — У многих игроков положительный результат коронавируса, через три недели мы будем лучше знать, сколько времени потребуется, чтобы выйти из ситуации.

В клубе мы решили прекратить тренировки хотя бы еще на неделю. В конце я думаю, что Евро-2020 надо будет отложить, чтобы отдать приоритет чемпионатам в Европе.