Спортивный директор «Лацио» раскритиковал правительство Италии из-за ситуации с коронавирусом

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре раскритиковал правительство Италии из-за ситуации с паузой в национальном первенстве, связанной с пандемией коронавируса.

— Мы уважали каждое решение итальянского правительства, но предполагалось, что 4 мая все возобновится, — приводит Football Italia слова Таре. — Появляется ощущение дискриминации. Я слышал, как министр спорта говорил о том, что хочет заботиться о здоровье людей. После этого он разрешил им бегать в парках среди других людей вместо того, чтобы разрешить нам тренироваться на своих базах, соблюдая все меры предосторожности. Пауза в чемпионате затянулась на два месяца, а это очень много. Не знаю, какие мотивы у министра спорта, но он явно не стремится помочь футболу. Футбол — важная социальная сфера для Италии. Мы не хотим сразу открыть стадионы, просто хотим доиграть сезон ради всей системы итальянского футбола. В Германии и президент футбольного союза, и руководители клубов четко выразили намерение возобновить сезон. В Италии такого нет, и я не могу объяснить, почему такие клубы, как «Ювентус» и «Интер» не заняли аналогичную позицию.