Спортивный директор «Лацио» прокомментировал ситуацию с матчем против «Торино»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал ситуацию вокруг матча 25-го тура серии А против «Торино».

«Мы уважаем правила, «Лацио» приехал на стадион, подождет до 45 минуты матча, а дальше оставим решение за лигой.», — цитирует Таре Sky Sport Italia.

Спортивного директора «Лацио» спросили, понимает ли он, что «Торино» не может покинуть Турин из-за ограничений от местных властей:

«Я не должен ничего понимать. Эти вопросы надо было решать раньше. Провести матч завтра? Нет».

Ранее Совет лиги принял решение не переносить матч и провести его 2 марта, несмотря на слова президента Федерации футбола Италии Габриеле Гравины о том, что провести матч в назначенную дату невозможно.