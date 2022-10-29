Спортивный директор «Лацио»: «Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре поделился мнением о возможности российского форварда Артема Дзюбы перейти в какой-либо итальянский клуб.

«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его. Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока. Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», — приводит слова Таре Sport24.

С лета 2022 года Дзюба выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор». На счету 34-летнего россиянина один гол в пяти матчах.