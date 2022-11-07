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Спортивный директор «Интера» рассказал о переговорах со Шкриньяром

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с защитником Миланом Шкриньяром.

«Мы хотим завершить сделку, но я не уверен в сроках. Полагаю, на этой неделе мы встретимся с его агентом. Шкриньяр тесно связан с «Интером», что, надеюсь, сыграет решающую роль в наших переговорах», — цитирует Маротту Calciomercato.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Шкриньяра в 65 миллионов евро. Нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
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 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
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 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
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 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
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 Рома 13 8 1 4 16-12 25
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 Интер 13 8 0 5 25-19 24
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 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
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 Торино 13 5 2 6 13-16 17
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 Монца 13 4 1 8 13-21 13
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 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
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 Специя 13 2 3 8 11-24 9
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 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
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