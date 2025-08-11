Спортивный директор «Интера» Аузилио отказался переходить в «Аль-Хиляль»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил отказом на предложение перейти на работу в «Аль-Хиляль», сообщает Tuttosport.

По данным источника, 50-летнего специалиста не заинтересовала работа в клубе, который возглавляет экс-тренер «Интера» Симоне Индзаги.

Аузилио — спортивный директор «Интера» с февраля 2014 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года. Индзаги работал в «Интере» в 2021-2025 годах.