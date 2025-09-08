Спортивный директор «Интера» Аузилио не перейдет в «Аль-Хиляль»

Президент «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что спортивный директор Пьеро Аузилио и начальник молодежной команды Дарио Баччин останутся в клубе на фоне интереса к ним со стороны «Аль-Хиляля».

В интервью саудовскому изданию Arriyadiyah Маротта отметил, что переход специалистов не состоится, подтвердив, что итальянский клуб получал предложение от «Аль-Хиляля».

По данным 365scoresarabic, 50-летнему Аузилио в саудовском клубе предложили зарплату 5 миллионов евро в год, 49-летнему Баччину — 2 миллиона евро.

Аузилио — спортивный директор «Интера» с февраля 2014 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Главным тренером «Аль-Хиляля» является экс-тренер «Интера» Симоне Индзаги.