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8 сентября 2025, 16:06

Спортивный директор «Интера» Аузилио не перейдет в «Аль-Хиляль»

Павел Лопатко

Президент «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что спортивный директор Пьеро Аузилио и начальник молодежной команды Дарио Баччин останутся в клубе на фоне интереса к ним со стороны «Аль-Хиляля».

В интервью саудовскому изданию Arriyadiyah Маротта отметил, что переход специалистов не состоится, подтвердив, что итальянский клуб получал предложение от «Аль-Хиляля».

По данным 365scoresarabic, 50-летнему Аузилио в саудовском клубе предложили зарплату 5 миллионов евро в год, 49-летнему Баччину — 2 миллиона евро.

Аузилио — спортивный директор «Интера» с февраля 2014 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Главным тренером «Аль-Хиляля» является экс-тренер «Интера» Симоне Индзаги.

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ФК Аль-Хиляль
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
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22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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