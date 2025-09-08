Спортивный директор «Интера» Аузилио не перейдет в «Аль-Хиляль»
Президент «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что спортивный директор Пьеро Аузилио и начальник молодежной команды Дарио Баччин останутся в клубе на фоне интереса к ним со стороны «Аль-Хиляля».
В интервью саудовскому изданию Arriyadiyah Маротта отметил, что переход специалистов не состоится, подтвердив, что итальянский клуб получал предложение от «Аль-Хиляля».
По данным 365scoresarabic, 50-летнему Аузилио в саудовском клубе предложили зарплату 5 миллионов евро в год, 49-летнему Баччину — 2 миллиона евро.
Аузилио — спортивный директор «Интера» с февраля 2014 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
Главным тренером «Аль-Хиляля» является экс-тренер «Интера» Симоне Индзаги.
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2
|Наполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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