Спортивный директор «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, в каком состоянии форвард команды Александр Кокорин.
«Кокорин приехал и слишком сильно постарался, чтобы побыстрее вернуться к своей лучшей форме, — цитирует Праде fiorentinanews.com 19 февраля. — У него были некоторые проблемы со старыми шрамами. Мы взяли его не только для настоящего, но и для будущего. Он пока еще не в своем лучшем состоянии».
19 февраля «Фиорентина» обыграла «Специю» (3:0) в 23-м туре серии А. Кокорин остался в запасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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