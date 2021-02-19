Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Спортивный директор «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

19 февраля 2021, 23:14
Даниэле Праде. Фото fiorentinanews.com.
Даниэле Праде. Фото fiorentinanews.com.
Теги:

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, в каком состоянии форвард команды Александр Кокорин.

«Кокорин приехал и слишком сильно постарался, чтобы побыстрее вернуться к своей лучшей форме, — цитирует Праде fiorentinanews.com 19 февраля. — У него были некоторые проблемы со старыми шрамами. Мы взяли его не только для настоящего, но и для будущего. Он пока еще не в своем лучшем состоянии».

19 февраля «Фиорентина» обыграла «Специю» (3:0) в 23-м туре серии А. Кокорин остался в запасе.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир