Спортивный директор «Болоньи»: «Ибрагимович открыт идее перейти к нам»

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон прокомментировал слухи о том, что нападающий Златан Ибрагимович может перебраться в его клуб. По его словам, ключевую роль в этом переходе может сыграть дружба шведа с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем.

— До открытия трансферного окна осталось всего полтора месяца, — цитирует Sky Italia Бигона. — У Ибрагимовича и нашего тренера очень хорошие отношения. Он сказал нам, что открыт к идее приехать в нашу команду. Мы тоже очарованы такой идеей. Но совершенно ясно, что ситуация не под нашим контролем. Выбор за игроком, поэтому мы ждем, даст ли он свое согласие. Ибрагимович не торопится. Он оценивает предложения.