Спортивный директор «Аталанты» заявил, что «Торино» не начинал переговоры о выкупе Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию о том, что «Торино» инициировал переговоры о выкупе у клуба из Бергамо российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Торино» начал переговоры о выкупе Миранчука? Нет, это неправда», — приводит слова Д'Амико Sport24.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.