Спортивный директор «Аталанты» заявил, что Миранчук останется в клубе

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что полузащитник Алексей Миранчук останется в клубе из Бергамо.

«Миранчуком интересовались другие клубы серии А. Но официальных переговоров не было. Наш клуб верит в игрока и видит его положительные качества. Его время скоро придет, мы в этом уверены», — цитирует Сартори ITA Sport Press.

Ранее сообщалось, что 19 ноября представители полузащитника провели встречу с руководством «Аталанты».

В этом сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз Миранчук играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут. Трансферная стоимость Алексея по версии Transfermarkt.de упала по сравнению с декабрем 2020 года на 4,5 миллиона евро — с 18 до 13,5 миллиона.