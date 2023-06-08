Директор «Аталанты»: «Торино» не ведет переговоры по выкупу Миранчука»

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука, который выступал за «Торино» на правах аренды.

«Переговоры о выкупе Миранчука не идут. Первый раз слышу об этой информации», — приводит слова Д'Амико Sport24.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Торино». Клуб готов продать полузащитника за 9,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.