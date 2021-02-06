Спортивный директор «Аталанты» остался доволен трансфером Коваленко

Спортивный директор «Аталанты» Лука Перкасси остался доволен переходом полузащитника Виктора Коваленко.

«У нас отличная команда с фантастическими игроками: она показала свою силу в нескольких матчах. А в последние годы появились важные игроки. Пашалич был одним из первых, теперь Коваленко, у которого были другие предложения, но он предпочел нас.

Нужно дать ему необходимое время, чтобы освоиться в новом месте. Мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас», — приводит слова спортивного директора Calcio Atalanta.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини включил Виктора Коваленко в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против «Торино».