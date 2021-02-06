Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Спортивный директор «Аталанты» остался доволен трансфером Коваленко

00:05
Теги:

Спортивный директор «Аталанты» Лука Перкасси остался доволен переходом полузащитника Виктора Коваленко.

«У нас отличная команда с фантастическими игроками: она показала свою силу в нескольких матчах. А в последние годы появились важные игроки. Пашалич был одним из первых, теперь Коваленко, у которого были другие предложения, но он предпочел нас.

Нужно дать ему необходимое время, чтобы освоиться в новом месте. Мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас», — приводит слова спортивного директора Calcio Atalanta.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини включил Виктора Коваленко в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии против «Торино».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир