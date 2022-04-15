Спортивный директор «Аталанты» оценил результаты Миранчука в последних матчах

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал результаты полузащитника Алексея Миранчука в последних матчах.

«Алексей справедливо получает время в составе «Аталанты». Довольны его выступлениями, все хорошо», — цитирует Сартори «Чемпионат».

26-летний россиянин в 23 матчах серии А, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Италии забил два гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.