В «Аталанте» рассказали о будущем Алексея Миранчука в клубе

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Миранчука в клубе.

«Будущее Миранчука? Решение пока не принято. Говорить об этом пока рано», — приводит слова Сартори «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил два мяча и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 11 миллионов евро.