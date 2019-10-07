«Спортинг» вспомнил, как 17 лет назад Роналду забил свой первый гол в карьере. А вы его помните?

«Спортинг» опубликовал в Twitter пост, посвященный первому голу в карьере нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Это произошло в матче «Спортинг» — «Морейренсе» 7 октября 2002 года. Роналду отыграл за португальский клуб 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал одну голевую передачу, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

Em 2002 e com apenas 17 anos, @Cristiano s? demorou 34 minutos para marcar o seu 1.? golo como profissional ?



O resto ? hist?ria... ? #NesteDiaSCP pic.twitter.com/b7wX1QhqlW — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 7, 2019

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