«Спортинг» обходит «Торино» в борьбе за Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, продолжит карьеру в другом клубе. В Милане не рассчитывают на 27-летнего португальца, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Фавритом в борьбе за Жоау Мариу является «Спортинг». Конкуренцию португальскому клубу составляет «Торино».

В прошлом сезоне Мариу сыграл в составе «Локомотива» 22 матча, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.