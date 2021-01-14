Спортдиретор «Ювентуса» прокомментировал интерес к Шомуродову

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением об интересе клуба к форвардам «Дженоа» Джанлуке Скамакке и Эльдору Шомуродову.

«Как я уже говорил, наша команда конкурентоспособна. Если мы увидим положительные возможности для нас на рынке, тогда мы ими воспользуемся. Пока нам не надо спешить», — сказал Паратичи в эфире RAI Sport.

В текущем сезоне Шомуродов провел 11 матчей в серии А, в которых забил два гола.