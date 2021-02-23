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Спортдиректор «Ювентуса» подтвердил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с Дибалой

00:26
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о контракте с форвардом Пауло Дибалой.

«У Дибалы все еще есть несколько проблем. Он находится на подъеме, в некоторые дни он немного лучше, в другие — немного хуже. Мы говорим о продлении контракта, продолжим говорить об этом в ближайшие дни и месяцы», — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Текущий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года

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