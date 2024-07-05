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Спинаццола подпишет контракт с «Наполи» до 2026 года

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Леонардо Спинаццола близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 31-летний итальянец договорился с неаполитанцами о заключении контракта до лета 2026 года. Соглашение с игроком уже подписано.

Предыдущим клубом Спинаццолы была «Рома», за которую он выступал с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за римлян во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 игрок покинул «Рому» в связи с истечением срока действия контракта.

Леонардо Спинаццола
ФК Наполи
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