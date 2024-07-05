Спинаццола подпишет контракт с «Наполи» до 2026 года
Защитник Леонардо Спинаццола близок к переходу в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 31-летний итальянец договорился с неаполитанцами о заключении контракта до лета 2026 года. Соглашение с игроком уже подписано.
Предыдущим клубом Спинаццолы была «Рома», за которую он выступал с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за римлян во всех турнирах.
По окончании сезона-2023/24 игрок покинул «Рому» в связи с истечением срока действия контракта.
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11
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13
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Парма
|0
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19
|Комо
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|18.08
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Милан – Торино
|- : -
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
|- : -
|18.08
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Ювентус – Комо
|- : -
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Лацио – Венеция
|- : -
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Лечче – Аталанта
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Парма – Фиорентина
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Верона – Наполи
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