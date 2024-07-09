Спинаццола подписал контракт с «Наполи»
Агент Давиде Липпи, представляющий интересы защитника сборной Италии Леонардо Спинаццолы, сообщил «СЭ», что футболист подписал контракт с «Наполи». Ранее сообщалось, что итальянец договорился с неаполитанцами о заключении контракта до лета 2026 года.
«Мы только подписали контракт с «Наполи». Это произошло сегодня утром», — сказал Липпи «СЭ».
Предыдущим клубом Спинаццолы была «Рома», за которую он выступал с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за римлян во всех турнирах.
По окончании сезона-2023/24 игрок покинул «Рому» в связи с истечением срока действия контракта.
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5
|Болонья
|0
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9
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10
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11
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12
|Монца
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|0-0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
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20
|Венеция
|0
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|18.08
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Милан – Торино
|- : -
|18.08
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
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Эмполи – Монца
|- : -
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Дженоа – Интер
|- : -
|18.08
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Ювентус – Комо
|- : -
|18.08
|00:00
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Лацио – Венеция
|- : -
|18.08
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Лечче – Аталанта
|- : -
|18.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|18.08
|00:00
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Верона – Наполи
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