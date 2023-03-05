«Специя» сыграла вничью с «Вероной» дома

«Специя» сыграла вничью с «Вероной» на своем поле в матче 25-го тура чемпионата Италии — 0:0.

На 84-й минуте красную карточку получил запасной вратарь хозяев Федерико Маркетти за неспортивное поведение.

«Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 21 очком, «Верона» идет на 18-й строчке с 18 очками.