«Специя» победила «Венецию» в чемпионате Италии

«Специя» победила «Венецию» в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:0).

Единственный гол игры в добавленное время второго тайма забил Эммануэль Гьяси.

«Специя» набрала 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. У «Венеции» 22 очка и 19-я позиция.